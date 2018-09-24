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Гонконг. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Рейтинг одобрения деятельности Мун Чжэ Ина на посту президента Южной Кореи подскочил на восемь процентных пунктов почти до 62% после саммита с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в понедельник "Ренхап" со ссылкой на данные опроса Realmeter.

Агентство отмечает, что исследовательский центр объясняет рост рейтинга президента "позитивными оценками межкорейского саммита в Пхеньяне всеми поколениями во всех регионах".

Не одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента 32,3% южнокорейцев. Остальные респонденты не сформировали мнение по этому вопросу.

В начале сентября рейтинг южнокорейского президента опускался до 53,1% из-за данных по безработице и занятости населения, отмечает агентство.

Опрос проводился в период с 17 по 21 сентября среди 2,5 тыс. человек.

В Пхеньяне с 18 по 20 сентября состоялся третий межкорейский саммит. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращению Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

Также по итогам саммита достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения. В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона, свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны. Стороны сократят количество пограничных постов.

1эф бп

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Интерфакс