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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 20:38 19.09.2018 - 20:38

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов снизился за примерно месяц на один процентный пункт до 46%, свидетельствуют результаты совместного опроса телеканал "Хилл-ТВ" и центра исследований "Харрис".

Так, по данным опроса, 22% американцев "в целом одобряют" деятельность Д.Трампа, а 24% опрошенных - "решительно одобряют". Вместе с тем 54% респондентов заявили, что не одобряют деятельность нынешнего американского президента, среди них 13% - "в целом, не одобряют", а 41% - "решительно не одобряет".

Среди мужчин рейтинг одобрения деятельности Д.Трампа на посту президента составил 54%, среди женщин - 41%.

Больше всего его деятельностю на посту президента довольны люди среднего и пожилого возраста - среди американцев 35-49 лет о поддержке решений Д.Трампа заявляют 52% респондентов, среди американцев 50-64 лет - 48%, старше 65 лет - 47%, в то время как среди молодых людей - 18-34 года - его рейтинг составляет 42%.

Предыдущий совместный опрос "Хилл" и "Харрис" проводился в конце августа. Тогда рейтинг одобрения деятельности американского президента составлял 47%, а 53% респондентов утверждали, что не одобряют работу Д.Трампа.

В опросе приняла участие почти тысяча совершеннолетних американцев.

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