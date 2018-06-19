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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 19:14 19.06.2018 - 19:14

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Меньшее число американцев заявляют о положительном отношении к супруге президента США Мелании Трамп, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на данные собственного опроса.

О положительном отношении к первой леди заявил 51% опрошенных, в то время как в мае об этом говорили 57%.

Неодобрительно о М.Трамп отзываются 29% респондентов (в мае - 27%).

Опрос был проведен 14-17 июня, спустя месяц после того, как М.Трамп попала в больницу, где ей провели операцию на почках. В связи с болезнью она отсутствовала на публике 25 дней.

В то же время, положительно относятся к супругу Мелании, Дональду Трампу, 40% опрошенных, неблагоприятное впечатление он производит на 55% опрошенных.

В то же время, в понедельник собственный опрос о Д.Трампе выпустила исследовательская компания "Гэллап". По данным ее опроса, 45% американцев одобряют деятельность Д.Трампа на посту президента. Это стало самым высоким рейтингом одобрения деятельности Д.Трампа в опросах "Гэллап".

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