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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 12:08 16.03.2018 - 12:08

Токио. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Уровень одобрения деятельности японского правительства под руководством премьера Японии Синдзо Абэ снизился более чем на 9% из-за сандала с фальсификацией документов, касающихся продажи государственной земли по сниженной цене, сообщает в пятницу агентство "ДзиДзи" со ссылкой на собственный опрос.

Уровень одобрения работы правительства снизился на 9,4% и составил 39,3% - самый низкий показатель с момента переизбрания С.Абэ в октябре, при этом уровень неодобрения вырос на 8,5% и составил 40,4%.

Однако 19,4% респондентов ответили, что "не видят других подходящих людей на его пост" и 8,8% "доверяют премьер-министру". В то же время, 25,2%,респондентов, которые не одобряют деятельность С.Абэ, заявили, что "не могут доверять премьер-министру" и 17,3% "разочарованы в его деятельности".

Информация о продаже земли компании Moritomo Gakuen, владеющей сетью ультраконсервативных образовательных учреждений в Японии, привлекла внимание политиков и общественности еще в феврале 2017 года, в результате чего было инициировано расследование.

В ходе расследования выяснилось, что компания собиралась открыть школу в префектуре Осака и выкупила участок государственной земли по значительно сниженной цене. В документах о сделке фигурировало имя супруги премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Акиэ, однако позднее оно было удалено. Супруга С.Абэ должна была стать почетным директором начальной школы.

Позднее стало известно, что сотрудники японского Минфина фальсифицировали 14 документов, в которых упоминалось имя Акиэ Абэ и некоторых других представителей власти, и ранее на этой неделе ведомство признало факт фальсификации документов.

Сам С.Абэ отрицает данные о причастности его супруги к скандалу с государственной землей.

Мд эф пч

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