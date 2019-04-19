Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 10:39

Париж. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона незначительно вырос за последние несколько дней, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса компании BVA.

По его данным, деятельность французского лидера на данный момент одобряют 32% французов, что на 3 процентных пункта выше, чем в начале апреля.

При этом, опрос проводился 17-18 апреля - спустя всего несколько дней после пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Опрос также показал, что около 70% французов смотрели по телевизору выступление Э.Макрона после пожара в Нотр-Даме. Кроме того, 62% из них положительно оценили его реакцию и действия после этого происшествия.

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Э.Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет и сделать его еще более красивым.

Накануне французский лидер принял в Елисейском дворце пожарных, которые участвовали в ликвидации пожара в Нотр-Даме, и наградил их золотыми медалями.

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