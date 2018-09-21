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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 8:37 21.09.2018 - 08:37

Гонконг. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина резко вырос после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает в пятницу телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного южнокорейским подразделением Института Гэллапа.

Согласно данным опроса, рейтинг южнокорейского лидера поднялся на этой неделе на 11 пунктов до 61%.

"Этот скачок может быть обусловлен эффектом, который произвел третий межкорейский саммит, проведенный в Пхеньяне", - говорится в комментарии Института Гэллапа.

Опрос проводился 18-20 сентября, был проинтервьюирован 1001 человек.

Ранее в сентябре рейтинг Мун Чжэ Ина среди граждан Южной Кореи достиг самой низкой за время его президентства отметки на фоне проблем в экономике, растущей безработицы и высоких цен на жилье, напоминает Уай-Ти-Эн.

В Пхеньяне с 18 по 20 сентября состоялся третий межкорейский саммит. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращению Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

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