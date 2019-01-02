Рекордное число японцев пришли поздравить императора Акихито с последним Новым годом на престоле

Этот контент был опубликован 2 января 2019 г. 9:58

Токио. 2 января. ИНТЕРФАКС - Японский император Акихито в среду выступил с последним новогодним обращением на престоле, поздравить императора с праздником пришли рекордные 140 тыс. человек, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на управление императорского двора Японии.

"Я надеюсь, что этот год станет хорошим годом для как можно большего числа людей. В начале года я молюсь за мир и счастье для народа нашей страны и мира", - сказал Акихито, выступая с балкона Императорского дворца в Токио.

"Я действительно рад отмечать Новый год со всеми вами под безоблачным небом", - заявил он.

Вместе с императором пришедших поприветствовала его супруга Митико и другие члены семьи.

Всего император выходил на балкон поприветствовать пришедших шесть раз, для посетителей установили два больших экрана, чтобы они могли увидеть Акихито.

В 2018 году поздравить Акихито с Новым годом пришли 126,7 тыс. человек, что стало наибольшим количеством посетителей с 1989 года, когда император взошел на престол.

В апреле 2019 года Акихито намерен отречься от престола.

Еще в 2016 году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола. Император Акихито занял трон в 1989 году, сейчас ему 85 лет.

1мм ав

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