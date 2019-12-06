Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 8:15

Варшава. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Около двух тонн колумбийского кокаина перехвачены в Польше, сообщил журналистам глава правительства страны Матеуш Моравецкий.

"Мы пресекли поставку самого большого количества контрабанды за многие годы", - сказал он.

Кокаин, который обнаружили таможенники польского порта Гдыни, был расфасован в 74 мешка для мела и, вероятнее всего, был предназначен для сбыта на черных рынках стран ЕС.

В рамках расследования задержаны четверо колумбийцев, один иранец, имеющий вид на жительство в Германии и двое поляков, которые уже некоторое время находились под наблюдением полиции.

Кроме того, польским полицейским на западе страны удалось накрыть лабораторию по производству кокаина, в которой был обнаружен как готовый наркотик, так и полуфабрикаты для приготовления кокаина.

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