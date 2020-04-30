Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 19:49

Рим. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Рекордное число пациентов -4,7 тыс., которые были инфицированы коронавирусом COVID-19, выздоровели за последние сутки в Италии, сообщил в четверг руководитель Службы гражданской обороны страны Анджело Борелли.

По его словам, снизилось и количество летальных исходов - за последние сутки скончались 285 пациентов, что является самым низким показателем за последнее время.

На настоящий момент заболевание диагностировано у 101,5 тыс. человек в Италии, в палатах интенсивной терапии находятся 1,7 тыс. пациентов.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Италии заболели 205,4 тыс. человек, из них почти 28 тыс. скончались. В настоящее время продолжается лечение 101,5 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом. Почти 76 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Отмечая положительную динамику, Борелли подчеркнул, что Италия вышла на новый этап борьбы с коронавирусом. Тем не менее, Италия занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!