Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 15:55

Шанхай. 18 сентября. INTERFAX ENERGY - Слияние ENN Energy Holdings, которая является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний природного газа в Китае, и ENN Ecological Holdings, как ожидается, усилит конкуренцию в нефтегазовом секторе Китая, уменьшая рыночную власть трех крупнейших национальных компаний страны - PetroChina, Sinopec и China National Offshore Oil Corp. (CNOOC).

ENN Energy, акции которой торгуются на Гонконгской фондовой бирже, на прошлой неделе представила проект предложения о реструктуризации. В конце августа компания впервые сообщила, что председатель ее совета директоров и контролирующий акционер Ван Юсуо планируют передать 32,8% акций ENN Energy котирующейся в Шанхае ENN Ecological (ENN EC). Ван через четыре компании владеет 48,4% бумаг ENN EC.

Этот шаг приведет к сокращению доли Вана в ENN Energy, одновременно увеличивая его долю в ENN EC до 75%, что является верхним допустимым пределом в рамках действующего закона о ценных бумагах КНР.

Реорганизация создаст интегрированную газовую компанию, охватывающую всю производственно-сбытовую цепочку. ENN EC, специализирующаяся на добыче газа и его транспортировке, владеет ресурсами установок по газификации угля; компания имеет заводы по производству СПГ в провинциях Шаньси, Хэнань и Хэбэй и ей принадлежит 10,1% акций австралийского производителя нефти и газа Santos.

ENN Energy в основном занимается распределением и розничной торговлей природным газом. По состоянию на конец июня компания реализовала 201 газовый проект в городах Китая, обеспечив газоснабжением 100 млн человек. ENN Energy продала 13,2 млрд кубометров газа в первом полугодии 2019 года, что составляет 8,8% от фактического потребления газа Китаем за этот период.

У консолидации компаний есть явные преимущества, особенно с учетом того, что продолжающаяся либерализация нефтегазовой отрасли Китая, как ожидается, усилит конкуренцию за счет уменьшения доминирования "большой тройки" китайских нефтегазовых компаний. Потенциальный синергетический эффект может быть достигнут по всей цепочке создания стоимости газа, как, например, усиление переговорной позиции ENN EC в области приобретения компаний-производителей СПГ, а также снижение затрат ENN Energy на закупку газа. ENN EC уже предоставляет строительные и инженерные услуги для ENN Energy.

ва ан фф ав*

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