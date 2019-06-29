Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 9:36

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что репутация Соединенных Штатов в мире претерпела положительные изменения за последнее время.

"Нас больше не воспринимают как лузеров", - сказал Трамп на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке.

"Мы защищаем большой процент стран в мире, но они не дают нам ничего за это. Вдобавок к этому мы теряем денежные средства в сфере торговли. Но это меняется, и эти страны понимают, что происходят изменения", - подчеркнул американский лидер.

В связи с этим Трамп упомянул, в частности, Японию и Китай.

1тэ ав

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