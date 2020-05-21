Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 21:41

***Бывший глава ЦРУ считает решение безумным

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Конгрессмены США разделились во мнениях относительно решения президента страны Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу: республиканцы традиционно поддержали главу государства, демократы раскритиковали.

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон называл это решение "еще одним позитивным шагом, чтобы положить конец зависимости Америки от неработающих и нарушаемых договоров".

По его словам, для России "договор вписывался в план (России - ИФ), нацеленный на то чтобы перехватить преимущество в военной сфере, а также - на получение разведданных о США и НАТО".

В свою очередь члены палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит и его однопартиец Джеймс Купер назвали решение Трампа "пощечиной в лицо нашим союзникам в Европе". Они раскритиковали то, что президент принял это решение без консультаций с конгрессом.

Бывший глава ЦРУ Майкл Хайден заявил, что считает этот шаг со стороны Вашингтона безумным.

"Это безумно. Я был директором ЦРУ", - написал Хайден в Twitter, комментируя решение Трампа.

Ранее американские СМИ сообщили, что США в пятницу уведомят Россию, что решили выйти из Договора по открытому небу. Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из этого соглашение.

Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

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