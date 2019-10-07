Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 17:58

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Влиятельные представители Республиканской партии США выразили недовольство решением администрации президента страны Дональда Трампа отвести американский контингент из зоны на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию.

В частности, близкий соратник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал решение Трампа катастрофой.

"Я не знаю всех деталей решения президента Трампа по северу Сирии и сейчас нахожусь в процессе организации телефонного разговора с госсекретарем Помпео. Но если сообщения СМИ соответствуют действительности, то на наших глазах разворачивается катастрофа", - написал Грэм в Twitter.

Сенатор Марко Рубио также осудил это решение Белого дома. Он предупредил, что это может привести к пагубным последствиям для всего региона.

"Если сообщения об отступлении американского контингента в Сирии соответствуют действительности, то администрация Трампа сделала серьезную ошибку, которая приведет к последствиям за пределами Сирии", - написал Рубио в Twitter.

По его словам, такой шаг "придаст Ирану уверенности для дальнейшего обострения ситуации и осуществления враждебных атак".

Член палаты представителей США от республиканской партии Лиз Чейни также назвала передислокацию американских военных "катастрофической ошибкой". "Это решение игнорирует урок 9/11 (терактов 11 сентября - ИФ). Террористы в тысячах километров от нас могут и будут использовать их убежища для атак против Америки", - отметила Чейни.

Сенатор Митт Ромни, известный своими непростыми отношениями с президентом США, заявил, что решение Трампа по Сирии является предательством по отношению к курдам.

"Решение президента оставить наших союзников-курдов перед наступательной операцией Турции - предательство. Оно указывает, что Америка - это не надежный союзник", - указал Ромни.

Со своей стороны бывший постпред США Никки Хейли также подвергла критике решение администрации США.

"Мы всегда должны прикрывать спины наших союзников, если мы ожидаем, что они будут это делать для нас тоже. Курды играли важнейшую роль в нашей успешной борьбе против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) в Сирии. Оставлять их умирать - это большая ошибка", - написал Хейли.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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