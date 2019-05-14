Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 13:16

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Республиканцы обеспокоены своими перспективами на выборах в сенат 2020 года на фоне усиливающегося торгового противостояния США и Китая, сообщает во вторник издание The Hill.

Так, сенатор-республиканец Пэт Робертс из Канзаса считает, что торговая политика Трампа может лишить республиканцев поддержки фермеров, которые пострадают от повышения китайских пошлин на американские товары.

"Приезжайте летом, и вы увидите, я не знаю, как это описать, какую-то тревожность...И это станет проблемой для предвыборной кампании, конечно", - сказал Робертс, который планирует закончить свою карьеру сенатора в 2020 году.

Сенатор от штата Джорджия республиканец Джонни Айзаксон, говоря о возможном влиянии пошлин на выборы в сенат, заявил, что, на его взгляд "что угодно может повлиять на что угодно". В Джорджии в 2020 году пройдут выборы кандидата на второе сенаторское кресло, которое сейчас занимает республиканец Дэвид Пердью.

Демократы, в свою очередь, рассматривают нарастающую обеспокоенность политикой Трампа среди сельских жителей как возможность переманить на свою сторону себе часть избирателей из сельской местности, отмечает издание.

"Я думаю, что возможность есть...Фермеры были очень преданы Трампу...но я думаю, что теперь все меняется", - заявила специалист по опросам общественного мнения для Демократической партии Селинда Лэйк.

The Hill подчеркивает, что избиратели в американских сельскохозяйственных штатах в значительной степени поддерживают Трампа на фоне укрепления экономики и снижения уровня безработицы. Кроме того, до выборов остается еще больше года, а за это время ситуация может измениться.

Д.Трамп пообещал предоставить американским фермерам, пострадавшим от китайских пошлин, помощь в размере $15 млрд. В то же время, национальный союз фермеров США заявил, что эти средства решат проблему лишь на время, а фермеры все равно будут нести постоянный ущерб от потери доли на китайском рынке.

Китай с 1 июня планирует введение повышенных пошлин на американские товары стоимостью $60 млрд. Эти пошлины стали ответом на недавнее заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о намерении США повысить пошлины "в сущности на весь оставшийся импорт из Китая", то есть на товары суммой $300 млрд.

На прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно завершился очередной раунд китайско-американских переговоров по торговому соглашению.

Выборы 33 из 100 членов американского сената пройдут в тот же день, что и выборы президента США - 3 ноября 2020 года. Сенаторов изберут на шестилетний срок. Помимо запланированного избрания 33 членов сената пройдут специальные выборы сенатора от Аризоны, представитель которой, Джон Маккейн, скончался в 2018 году.

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