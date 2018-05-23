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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 11:25 23.05.2018 - 11:25

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Представители Республиканской партии в Сенате США раскритиковали усилия президента страны Дональда Трампа, направленные на решение проблем в двусторонней торговле между Вашингтоном и Пекином, пишет в среду газета "Хилл".

Так, влиятельный американский политик-республиканец, сенатор от штата Флорида Марко Рубио, назвал неэффективной стратегию Д.Трампа. По его мнению, Китай побеждает в ходе переговоров по торговле.

"Они (КНР - ИФ) избежали пошлин, получили соглашение по ZTE без предоставления взамен чего-либо значимого, используя в качестве рычага переговоры с КНДР и сельскохозяйственные вопросы", - написал М.Рубио на своей странице в "Твиттере".

С критикой М.Рубио согласился также сенатор от штата Юта Оррин Хэтч, считающийся одним из преданных союзников Д.Трампа и являющийся также председателем комитета по финансам Сената США, отмечает "Хилл".

Согласно информации республиканца, сенатора от штата Небраска Бена Сасса, американских фермеров и владельцев ранчо не убедили слова Д.Трампа о том, что Китай согласился покупать у США больше сельхозтоваров.

"Я в течение всего утра встречался с фермерами и владельцами ранчо. Я еще ни от кого не слышал, что США хоть что-то отыграли у китайского руководства. Они (фермеры - ИФ) напуганы до смерти", - заявил Б.Сасс.

По его мнению, в настоящее время Д.Трамп незначительно продвинулся в решении двух крупнейших экономических проблем, с которыми столкнулись США: с амбициями Китая лидировать на рынке высоких технологий и с кражей китайской стороной американской интеллектуальной собственности.

"Основываясь на всем, что я видел, можно сказать, что Китай сейчас побеждает", - подчеркнул Б.Сасс.

Кроме того, сенаторы-республиканцы считают, что у администрации президента - неорганизованный подход к решению проблем, связанных с торговыми отношениями с КНР. По их мнению, Д.Трампу "не нужно было угрожать санкциями, вызывая панику на рынках".

"А где-нибудь вообще есть план (действий по улучшению торговых отношений - ИФ)?", - задается вопросом сенатор от штата Канзас Пэт Робертс, возглавляющий комитет сената по сельскохозяйственным вопросам.

Некоторые сенаторы полагают, что более эффективным методом борьбы с недобросовестной торговой политикой Китая было бы обращение в ВТО, а не угрозы введения штрафных мер.

"Нужно понимать, что на такие случаи есть свои правила. Пошлины на сталь - ты их вводишь, а затем идешь к иностранным торговым партнерам и говоришь, что если они хотят льгот, то вот, что они должны сделать. Затем ты остаешься с фиаско по ZTE, где ты обещал им какое-то снятие санкций. Но у нас уже есть для этого структура. Она называется ВТО", - заявил сенатор от Аризоны Джесс Флэйк.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" писала, что США и Китай в общих чертах согласовали схему, которая позволит спасти китайскую телекоммуникационную компанию ZTE, вынужденную прекратить нормальную деятельность из-за американских санкций. Если все детали сделки будут в итоге согласованы, то США снимут запрет на поставки комплектующих и программного обеспечения для ZTE, а китайская компания произведет изменения в руководстве, совете директоров и, возможно, заплатит штраф.

Конфликт вокруг ZTE произошел в момент обострения отношений двух стран. Китай и США ведут сейчас переговоры, чтобы избежать торговой войны.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

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