Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 18:22

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Республиканский Национальный комитет США за март собрал $24 млн, пишет в понедельник газета The Hill со ссылкой на партию.

Отмечается, что это рекордная сумма пожертвований, которую республиканцы когда-либо получали в марте.

Подавляющая часть (75%) собранных за предыдущий месяц средств была собрана посредством небольших пожертвований - суммами менее $200. При этом крупные доноры в марте были менее активны, чем обычно, так как многие мероприятия по сбору у них средств, были отменены из-за пандемии коронаввируса COVID-19.

Руководитель аппарата Национального комитета Республиканской партии США Ричард Уолтерс заявил, что такая сумма пожертвований свидетельствуют о "беспрецедентной поддержке" нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Ничего из этого не было бы возможным без поддержки, которая есть у Трампа и его лидерства", - добавил Уолтерс.

Ранее предвыборный штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской партии США объявили, что за первый квартал 2020 года они собрали $212 млн.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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