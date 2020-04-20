Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Республиканский Национальный комитет США за март собрал $24 млн, пишет в понедельник газета The Hill со ссылкой на партию.
Отмечается, что это рекордная сумма пожертвований, которую республиканцы когда-либо получали в марте.
Подавляющая часть (75%) собранных за предыдущий месяц средств была собрана посредством небольших пожертвований - суммами менее $200. При этом крупные доноры в марте были менее активны, чем обычно, так как многие мероприятия по сбору у них средств, были отменены из-за пандемии коронаввируса COVID-19.
Руководитель аппарата Национального комитета Республиканской партии США Ричард Уолтерс заявил, что такая сумма пожертвований свидетельствуют о "беспрецедентной поддержке" нынешнего президента США Дональда Трампа.
"Ничего из этого не было бы возможным без поддержки, которая есть у Трампа и его лидерства", - добавил Уолтерс.
Ранее предвыборный штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской партии США объявили, что за первый квартал 2020 года они собрали $212 млн.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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