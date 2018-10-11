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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 12:26 11.10.2018 - 12:26

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Представители Республиканской партии США в последние дни с оптимизмом оценивают свои шансы на запланированных на ноябрь промежуточных выборах, пишет в четверг газета "Хилл".

Республиканцы считают, что в ходе выборов им даже удастся укрепить свое большинство в сенате США. В настоящее время у членов их партии - 51 из 100 мест в верхней палате конгресса.

"Если вы посмотрите на опросы, которые мы видим на протяжении последних четырех-пяти дней, становится понятно, что такие штаты как Северная Дакота и Миссури движутся в республиканском направлении", - рассказал специалист по стратегии Республиканской партии Мэтт Маковиак, объясняю причину такого оптимизма.

Издание отмечает, что позиции республиканцев укрепились после того, как на прошлой неделе сенат США после продолжительных дебатов и сопротивления со стороны демократов утвердил кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, которая была предложена американским лидером Дональдом Трампом еще в июле этого года.

В частности, согласно последним опросам, в штате Северная Дакота представитель республиканцев Кевин Крамен опережает по популярности сенатора-демократа Хейди Хайткэмп. Похожая ситуация в штате Миссури, там, как показывают опросы, у республиканцев больше шансов победить сенатора от Демократической партии Клэр Маккаскилл. При этом, "Хилл" напоминает, что в ходе голосования по утверждению Б.Кавано обе эти демократки проголосовали против его кандидатуры.

Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. В итоге будет полностью переизбрана нижняя палата конгресса США - палата представителей, а также 35 сенаторов из 100.

В минувшую субботу сенаторы США поддержали кандидатуру Б.Кавано на пост судьи Верховного суда. В поддержку Бр.Кавано проголосовали 50 сенаторов, против - 48 сенаторов.

Наблюдатели тогда отмечали, что Б.Кавано считается последовательным сторонником консерваторов и их трактовки американских законов. Таким образом, в результате его утверждения, в суде теперь пять судей-консерваторов и четыре судьи-либерала. Это обеспечивает важную поддержку республиканцам и лично президенту США Дональду Трампу.

Сообщения об растущем оптимизме республиканцев по поводу выборов в сенат контрастируют с более ранними оценками, согласно которым у демократов были вполне реальные шансы взять под контроль как сенат, так и палату представителей. Такой вариант дал бы им очень мощный рычаг для воздействия на Д.Трампа и позволил бы не давать ход многим инициативам американского президента. В то же время, контроль над одной из палат также предоставит демократам возможности для блокирования предлагаемых Д.Трампом реформ.

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