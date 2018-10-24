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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 14:57 24.10.2018 - 14:57

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Представители Республиканской партии из двух комитетов палаты представителей США отложили слушания с участием замгенпрокурора США Рода Розенстайна, назначенные на среду, сообщает газета "Хилл".

Причиной переноса заседаний глава юридического комитета Боб Гудлатте и председатель и комитета по надзору и государственным реформам Трей Гоуди назвали нехватку времени.

"Комитеты не смогут задать все вопросы заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну за время, выделенное на (...) интервью, в связи с этим интервью будет отложено", - говорится в совместном заявлении председателей.

По словам глав комитетов, Р.Розенстайн выразил готовность прийти на слушания в предстоящие недели.

Ожидалось, что слушания будут сосредоточены на сентябрьской статье газеты "Нью-Йорк Таймс", в которой утверждалось, что Р.Розенстайн предлагал вести тайную запись разговоров с президентом США Дональдом Трампом и отстранить его от должности.

Выступление Р.Розенстайна перед комитетами должно было стать первым после публикации статьи и сообщениях о его возможной отставке.

В сентябре газета "Нью-Йорк таймс" написала, что замглавы генпрокуратуры США высказывал коллегам предложения тайно записывать свои разговоры с президентом США Дональдом Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США). Статья вызвала острую реакцию в США, после нее ряд СМИ писал, что Р.Розенстайн намерен уйти в отставку.

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