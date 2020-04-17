Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 4:43

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей приветствовали решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призвав администрацию сделать взносы США в орган здравоохранения зависимыми от отставки генерального директора ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса.

В письме, направленном Трампу в четверг, 17 членов комитета выразили обеспокоенность по поводу первоначальной реакции ВОЗ и Китайской коммунистической партии на вспышку коронавируса.

По мнению законодателей, на ранних этапах была распространена дезинформация, которая привела к смертельным случаям по всему миру.

"Это привело к тому, что страны по всему миру, включая нашу, борются с вирусом с неполной информацией и потраченным впустую драгоценным временем. К сожалению, в результате нам придется слишком долго считать потерянные жизни в Китае и во всем мире", - написали они.

Конгрессмены отметили, что США выделяют ВОЗ больше средств, чем любая другая страна, несмотря на то, что их население ниже, чем в некоторых других странах.

По их словам, глава ВОЗ имеет "тревожный послужной список реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения". Законодатели добавили, что его тесные связи с КНР "подрывают его способность беспристрастно служить в качестве главы".

"Таким образом, мы потеряли веру в способность руководителя Тедроса возглавлять Всемирную организацию здравоохранения. Мы понимаем и ценим ту жизненно важную роль, которую ВОЗ играет во всем мире, особенно в острых гуманитарных ситуациях. Иногда ВОЗ является единственной организацией, работающей на местах в самых худших уголках в мире, и США должны продолжать поддерживать эту важную работу", - говорится в письме.

"В свете информации, представленной в этом письме, мы рекомендуем Вам любые будущие добровольные взносы в ВОЗ на 2020 финансовый год поставить в зависимость от отставки главы Тедроса", - добавили конгрессмены.

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