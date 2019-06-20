Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 1:47

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Представители республиканской партии Кевин Маккарти, Майкл Маккол, Девин Нунес и Мак Торнберри призвали к "взвешенному ответу" после атаки Ирана на американский беспилотник в четверг.

"Иран непосредственно атаковал собственность США над международными водами. Эта провокация произошла через неделю после того, как они непосредственно атаковали и уничтожили два коммерческих танкера в международных водах. Должна быть взвешенная реакция на эти действия", - цитирует их заявление CNN.

Они отметили, что президент Трамп и его команда национальной безопасности "внимательно следят за ситуацией и за тем, что должно быть сделано в ответ на усиление иранской агрессии".

"В Конгрессе мы готовы поддержать наших мужчин и женщин в военной форме, нашу страну и наших союзников в регионе", - добавили республиканцы.

В свою очередь, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл после брифинга в Белом доме заявил, что на встрече была подтверждена информация о том, что Иран сбил американский беспилотник.

"Беспилотник был обстрелян с иранской территории. Это было в международных водах", - сказал Макконнелл.

Он отметил, что администрация рассматривает "взвешенные ответы".

Трамп пригласил лидеров Конгресса от обеих партий в ситуационную комнату Белого дома, чтобы обсудить Иран после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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