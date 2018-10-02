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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 21:07 02.10.2018 - 21:07

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидаты от Демократической партии США в палату представителей по-прежнему опережают республиканцев по популярности, однако разрыв между ними сокращается, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса.

Согласно данным исследования Квиннипэкского университета, если бы выборы состоялись сейчас, 49% избирателей поддержали бы демократов, 42% - республиканцев. Таким образом, разрыв составляет семь процентных пунктов.

Аналогичный опрос этого же университета, проведенный в середине сентября, показал, что за кандидатов от Демократической партии в нижнюю палату конгресса США готовы проголосовать 52% респондентов, за республиканцев - 38%. Разница между предпочтениями составляла 14 процентных пунктов. Таким образом, республиканцы значительно сократили отставание от демократов за последние недели.

Кроме того, результаты опроса указывают, что 50% американцев хотели бы, чтобы демократы получили контроль над сенатом. 43% опрошенных же хотели бы, чтобы Республиканская партия сохранила большинство в верхней палате.

Опрос проводился с 27 по 30 сентября. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек.

В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также полностью переизбрана палата представителей США.

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