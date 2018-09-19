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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 20:33 19.09.2018 - 20:33

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Кандидаты от Демократической партии США по-прежнему обгоняют по популярности республиканцев незадолго до промежуточных выборов в американский конгресс, однако разрыв между ними сокращается, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov

Согласно опубликованным в среду результатам опроса, 45% американцев заявили, что намерены поддержать демократов на предстоящих выборах. За кандидатов от Республиканской партии США готов проголосовать 41% опрошенных.

Для сравнения, проведенный неделю назад опрос организации Marist Poll показал, что отрыв демократов от республиканцев составлял 12 процентных пунктов. Так, за неделю разрыв между ними сократился сразу на восемь пунктов.

Между тем, накануне в интервью телеканалу "Хилл-ТВ" президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно выступления республиканцев на промежуточных выборах.

По его словам, он верит, что Республиканская партия США покажет себя "намного лучше, чем все думают". Он заявил, что американцы поддержат республиканцев, потому что "экономика находится в хорошем состоянии" и потому что людям нравится то, как он, будучи президентом страны, выполняет свою работу.

В опросе YouGov приняли участие 1,5 тыс. человек, он проводился с 16 по 18 сентября.

Промежуточные выборы в американский Конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.

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