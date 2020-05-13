Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 20:33

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Республиканцы в Конгрессе США хотят, чтобы новый комитет, созданный для надзора за распределением финансовой помощи в связи с коронавирусом, также занялся расследованием в отношении реакции КНР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемию, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Соответствующие требования содержатся в письме, которое было направлено в адрес руководства этого комитета, который возглавляет демократ Джим Клиберн. Письмо, отмечает Bloomberg, было доставлено незадолго до того, как комитет в среду приступит впервые к прениям, которые будут посвящены выходу американской экономики из режима изоляции.

Кроме этого, республиканцы хотят проверить и действия Палаты представителей Конгресса, возглавляемой демократами, в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

"Демократы в Палате представителей были всецело поглощены атаками на президента Дональда Трампа, поисками путей подорвать в политических целях его администрации", - написал в письме к Джиму Клиберну член нового комитета республиканец Стив Скализ.

"Вместо того, чтобы объединиться и помочь избавиться от пандемии коронавируса, притеснения президента продолжаются", - отметил Скализ.

Однако в письме не указано, что произойдет в том случае, если демократы не захотят принять требования Республиканской партии относительно задач работы комитета.

Ранее, напоминает Bloomberg, республиканцы Палаты представителей создали оперативную группу с целью расследовать источники происхождения коронавируса и то, как ВОЗ реагировал на первоначальные доклады о COVID-19.

Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19.

Между тем, стало известно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил законопроект "Об ответственности за COVID-19", позволяющий Трампу ввести санкции в отношении Китая, если он не даст полного отчета о событиях, которые привели к вспышке коронавируса.

1аю

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