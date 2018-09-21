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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 17:21 21.09.2018 - 17:21

Баня-Лука. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о заинтересованности в расширении сотрудничества с "Газпромом".

"Мы находимся на определённом уровне сотрудничества с "Газпромом", и мы бы хотели увеличить наше взаимодействие", - заявил М.Додик на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Баня-Луке.

Он отметил, в частности, что с "Газпромом" подписано соглашение по строительству в Республике Сербской завода по сжижению природного газа.

1нс бп

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