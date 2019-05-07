Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 13:11

Берлин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Реставраторы Дрезденской картинной галереи Старых мастеров приняли решение удалить слой ретуши с известной картины Яна Вермеера "Девушка, читающая письмо у открытого окна" и показать публике закрашенного купидона, говорится в сообщении пресс-службы галереи, во вторник поступившем в "Интерфакс".

Картина датируется 1657/59 годами и считается одним из главных произведений галереи. Еще в 1979 году был сделан рентгеновский снимок картины, который показал, что в глубине изображённой комнаты, на стене, находится полностью закрашенная "картина в картине" с обнаженным купидоном. Данные об этом опубликовала исследователь Аннализе Майер-Мейнчель в 1982 году, с тех пор искусствоведы считали, что художник отверг изображение купидона и сам закрасил заднюю стену комнаты.

"Последние лабораторные исследования доказывают, что это ретуширование было произведено не Вермеером. Исходя из этого, Дрезденская картинная галерея Старых мастеров приняла решение удалить слой ретуши в ходе нынешней реставрации картины", - указали в музее.

С 8 мая по 16 июня на картину в ее текущем реставрационном состоянии можно будет посмотреть в галерее.

Реставрация картины идет с 2017 года, ее ведет специалист Кристоф Шёльцель. Скальпелем при большом увеличении микроскопом К.Шёльцель удаляет слой ретуши с картины.

"Только этот метод позволяет сохранить существующие остатки лакового слоя на подлинной живописи Вермеера. Это, предположительно, последний сохранившийся оригинальный лаковый слой, наложенный самим художником", - указывают в галерее.

Процесс реставрации оказался очень сложным и для его завершения нужен как минимум еще год, поэтому музей решил выставить картину для показа в мае.

Картина находится в хорошем для своего возраста состоянии, решение о реставрации было принято потому, что на ее поверхности "преобладали сильно затемнённые слои лака и старая ретушь".

"Слои лака сильно исказили цветовое воздействие картины и были удалены на первом этапе. Теперь она предстаёт в приглушённых, прохладных тонах, соответствующих намерению художника", - отмечают в музее.

1тф ар

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