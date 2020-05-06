Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 12:18

Берлин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Министры экономики федеральных земель ФРГ хотят разрешить работу ресторанов и кафе, их могут начать поэтапно открывать в период с 9 по 22 мая, сообщает в среду информагентство Dpa.

По информации агентства, такое предложение было озвучено в ходе видеоконференции министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и его региональных коллег. Гастрономические заведения в Германии были закрыты с середины марта из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого, сообщается, что с 15 мая возможно возобновление футбольных матчей.

Канцлер Ангела Меркель в течение дня проведет видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель, по ее итогам запланирована пресс-конференция.

1тф ав

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