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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 10:04 19.03.2018 - 10:04

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Конгресс Новой Каледонии в понедельник большинством голосов утвердили проведение 4 ноября референдума о независимости от Франции, сообщает радиостанция "Эроп-1".

"За" проголосовали 38 депутатов, "против" -14, еще двое воздержались.

Отмечается, что референдум будет организован в рамках соглашения Нумеа, которое предполагает постепенный переход местным властям контроля за рядом сфер жизни, за исключением вопросов, связанных с обороной, безопасностью, правосудия и валюты. Оно было подписано в 1998 году.

Текст документа о референдуме был разработан движениями "Канакский социалистический фронт национального освобождения" и "Национальный союз за независимость".

Новая Каледония - заморская территория Франции, расположенная в Тихом океане. В 1998 году на архипелаге уже проходил референдум о независимости, однако тогда большинство жителей проголосовало "против".

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