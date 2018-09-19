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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 16:51 19.09.2018 - 16:51

Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Конституционный суд Македонии отклонил требования оппозиции о признании незаконным и несоответствующим конституции референдума о переименовании страны, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

В сообщении отмечается, что семь из девяти судей проголосовали за то, чтобы признать проведение референдума о смене названия Македонии законным и конституционным. Запросы направляли представители оппозиционной организации "Всемирный македонский конгресс" и левой партии Левитса.

Как сообщалось ранее, оппозиция Македонии выступает против изменения названия страны на "Северную Македонию" с целью урегулирования длительных разногласий с Грецией. АП напоминает, что в соответствии с соглашением между македонскими и греческими властями, Афины перестанут препятствовать присоединению Македонии к НАТО в случае изменения названия страны.

Референдум о новом названии Македонии запланирован на 30 сентября.

1ла эф ав

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