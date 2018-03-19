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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 9:14 19.03.2018 - 09:14

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в понедельник заявила, что Евросоюз не рассматривает возможности расширения санкций в отношении Ирана.

"Предложений о введении новых санкций в отношении Ирана нет. Мы сегодня будем обсуждать полное выполнение обязательств в рамках ядерной сделки", - сказала Ф.Могерини на пресс-подходе перед заседанием Совета ЕС.

Она добавила, что на данный момент действует ряд санкций Евросоюза в отношении Тегерана, однако это ограничения не связаны с ядерной программой.

"Но я не ожидаю обсуждений о введении новых санкций", - подчеркнула Ф.Могерини.

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