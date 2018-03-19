Речи о расширении европейских санкций в отношении Ирана не идет - Могерини
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Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в понедельник заявила, что Евросоюз не рассматривает возможности расширения санкций в отношении Ирана.
"Предложений о введении новых санкций в отношении Ирана нет. Мы сегодня будем обсуждать полное выполнение обязательств в рамках ядерной сделки", - сказала Ф.Могерини на пресс-подходе перед заседанием Совета ЕС.
Она добавила, что на данный момент действует ряд санкций Евросоюза в отношении Тегерана, однако это ограничения не связаны с ядерной программой.
"Но я не ожидаю обсуждений о введении новых санкций", - подчеркнула Ф.Могерини.
бф ар
Интерфакс