Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 10:33

*** Сообщения о выводе российских специалистов из страны не соответствуют действительности

Каракас. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Венесуэла и Россия сотрудничают в сфере ВТС с 2001 года, свертывания этого сотрудничества нет, сообщения о выводе российских специалистов из Венесуэлы не соответствуют действительности, сообщил "Интерфаксу" источник в Каракасе.

"Все эти сообщения не соответствуют действительности. Соглашения в сфере ВТС продолжают действовать, Россия продолжает поддерживать Венесуэлу", - сказал собеседник агентства.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о "выводе Россией большей части своих людей" из Венесуэлы и появившиеся ранее сообщения газеты The Wall Street Journal.

Ранее издание сообщило, что Россия, по ее данным, приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с 1 тыс. до нескольких десятков человек.

Однако в пресс-службе Ростеха "Интерфаксу" сообщили, что "состав представительства остается неизменным много лет".

"Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - заявили в Ростехе.

"Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников Ростеха в Венесуэле, преувеличены в десятки раз", - подчеркнул представитель госкорпорации.

В публикации The Wall Street Journal говорится, что постепенный вывод российских советников, который ускорился в последние несколько месяцев, по словам информированных источников, "обусловлен отсутствием новых контрактов и признанием того, что у режима Мадуро больше нет денег для продолжения оплаты других услуг "Ростеха", связанных с прошлыми контрактами".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил в понедельник, что информация об отъезде из Венесуэлы группы российских специалистов - это не вопрос Кремля, а тех организаций, которые отвечают за обслуживание поставленной туда специальной техники.

На вопрос журналистов в связи с сообщениями о том, что якобы большая группа российских специалистов покинула Венесуэлу, и кто они - военные или гражданские, Песков ответил: "Это не к Кремлю вопрос. Это к тем организациям, которые осуществляют обслуживание специального имущества, которое ранее поставлялось в Венесуэлу".

Пресс-секретарь главы государства отметил при этом, что данная информация "уже получила свое опровержение с российской стороны". На уточняющий вопрос, нет ли каких-то указаний со стороны руководства РФ и Венесуэлы сохранить на том же уровне представительство российских специалистов, Песков ответил: "Еще раз повторяю - это не наш вопрос".

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