Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 15:31

Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что решение Вашингтона признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией в итоге нанесет вред самим США.

"Конечно, такой злой умысел никуда не приведет. Ухищрения США обратятся против них самих, а враги Исламской Республики, такие как (президент США Дональд - ИФ) Трамп и глупцы в руководстве США опустятся на самое дно",- цитирует телеканал "Пресс-ТВ" слова А.Хаменеи, сказанные накануне во время выступления перед служащими КСИР и членами их семей.

"КСИР - это авангард, сражающийся с врагом как на иранских границах и даже в нескольких тысячах километрах от них, так и на политической арене", - отметил он.

При этом он заверил, что 40 лет давления США на Иран не смогли воспрепятствовать развитию страны.

Накануне Д.Трамп объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.

В заявлении отмечалось, что США впервые в истории вносят в этот список структуру, являющуюся частью системы управления иностранным государством.

В ответ Иран принял решение признать центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы иностранной террористической организацией.

В то же время спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявлял, что решение Вашингтона внести КСИР в список террористических организаций не окажет влияние на дипломатические контакты между странами.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после Исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему. КСИР подчинятся лично верховному лидеру страны - аятолле А.Хаменеи.

1аю во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!