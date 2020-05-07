Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 19:54

Франкфурт. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в четверг впервые прокомментировала решение Федерального конституционного суда Германии, который ранее на этой неделе заявил, что ЕЦБ превысил свои полномочия, запустив программу выкупа активов (QE).

По словам Лагард, решение суда не остановит ее, поскольку в условиях пандемии коронавируса ЕЦБ, как и другие центробанки, "должен выходить за рамки обычных инструментов, прибегая к исключительным мерам".

"Мы являемся независимым институтом, подотчетны Европарламенту и принимаем решения в соответствии с нашим мандатом, - заявила Лагард в ходе вебинара, организованного Bloomberg. - Мы продолжим делать все необходимое, чтобы выполнить наш мандат".

Как сообщалось, на этой неделе германский суд заявил, что ЕЦБ превысил свои полномочия, запустив QE в 2015 году, и предписал правительству Германии "принять активные шаги" для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме.

Решение суда стало неожиданным, поскольку ранее он согласился с мнением Европейского суда, что реализуемая ЕЦБ программа выкупа облигаций не является формой так называемого "монетарного финансирования" государств Центробанком, которое категорически запрещено в еврозоне.

Тем не менее, суд Германии посчитал, что реализация этой программы имеет негативные побочные эффекты, в том числе вредит вкладчикам и позволяет оставаться на плаву "компаниям-зомби".

Суд предписал Бундесбанку прекратить свое участие в этой программе в течение трех месяцев, если ЕЦБ не сможет доказать, что действовал "соразмерно" своим целям, запуская QE.

Четыре представителя совета управляющих Европейского Центробанка заявили газете Financial Times в среду, что Центробанк не обязан отвечать напрямую германскому суду, поскольку такой шаг станет ущемлением независимости ЕЦБ и может увеличить давление со стороны судов других европейских стран.

По их словам, большинство членов совета управляющих выступает против того, чтобы ЕЦБ предоставлял какие-либо объяснения суду ФРГ.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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