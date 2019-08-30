Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 18:01

*** В случае выборов консерваторы финишируют первыми, лейбористы поборются с либеральными демократами за второе место

Лондон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента не помешает его Консервативной партии победить в случае проведения всеобщих выборов в ближайшее время, сообщает газета The Guardian со ссылкой на результаты опроса.

Согласно данным опроса компании YouGov, 33% британцев в настоящий момент готовы отдать свои голоса за Консервативную партию, лидером которой является Джонсон. Еще 22% респондентов поддержали бы лейбористов, 21% - Партию либеральных демократов.

Кроме того, 12% опрошенных заявили, что в случае проведения выборов на следующий день, они проголосовали бы за "Партию Brexit", еще 7% - за зеленых. Остальные намерены проголосовать за другие партии.

Опрос проводился 28-29 августа - после решения Джонсона приостановить работу парламента. В нем приняли участие около 2 тыс. человек.

Королева Великобритании Елизавета II в среду утвердила предложенную премьером приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.

Британские СМИ указывают, что при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

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