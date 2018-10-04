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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 14:46 04.10.2018 - 14:46

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джим Мэттис в четверг заявил, что любые ответы на попытку российских хакеров совершить атаку на Организацию по запрещению химоружия будут приниматься на политическом уровне теми странами, кого эти атаки затронули.

"Как мы будем отвечать на это (попытку российских хакеров атаковать европейские институты - ИФ) - это будет политическое решение при участии всех вовлеченных стран, и мы будем поддерживать их", - сказал глава Пентагона на пресс-коференции по итогам переговоров с главами министров обороны стран НАТО.

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