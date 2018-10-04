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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:01 04.10.2018 - 15:01

*** США готовы немедленно предоставить союзникам по НАТО помощь в киберзащите

Брюссель. 4 октября. Интерфакс - Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг заявил, что страны, которых коснулась российская кибератака, будут сообща на политическом уровне принимать решение об ответной реакции.

"Политическое решение будет приниматься совместно теми странами, которых коснулась эта проблема", - сказал Дж.Мэттис в Брюсселе, где прошла встреча глав оборонных ведомств стран НАТО.

"Мы будем помогать нашим союзникам. У нас и среди стран-союзников по НАТО есть различные возможности для киберзащиты", - подчеркнул он.

По словам главы Пентагона, США готовы оказывать такую поддержку союзникам по Североатлантическому альянсу уже сейчас.

"Мы готовы уже сейчас предоставить в распоряжение наших союзников наши возможности в сфере киберзащиты", - пояснил Дж.Мэттис.

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