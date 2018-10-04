Решение об ответе на российскую кибератаку будет приниматься на политическом уровне странами, которых коснулась эта проблема - Мэттис
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** США готовы немедленно предоставить союзникам по НАТО помощь в киберзащите
Брюссель. 4 октября. Интерфакс - Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг заявил, что страны, которых коснулась российская кибератака, будут сообща на политическом уровне принимать решение об ответной реакции.
"Политическое решение будет приниматься совместно теми странами, которых коснулась эта проблема", - сказал Дж.Мэттис в Брюсселе, где прошла встреча глав оборонных ведомств стран НАТО.
"Мы будем помогать нашим союзникам. У нас и среди стран-союзников по НАТО есть различные возможности для киберзащиты", - подчеркнул он.
По словам главы Пентагона, США готовы оказывать такую поддержку союзникам по Североатлантическому альянсу уже сейчас.
"Мы готовы уже сейчас предоставить в распоряжение наших союзников наши возможности в сфере киберзащиты", - пояснил Дж.Мэттис.
ПОСЛЕДУЕТ
1тэ во
Интерфакс