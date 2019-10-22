Брюссель. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск ведет консультации с лидерами государств ЕС о просьбе Великобритании отложить ее выход из Союза и в ближайшие дни определится с ответом.

"Ситуация довольно сложная после событий, произошедших в Великобритании в минувшие выходные дни, и британской просьбы о продлении процесса, предусмотренного статьей 50", - заявил Туск во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с отчетом о состоявшемся 17-18 октября саммите ЕС.

"Я консультируюсь с лидерами (государств-членов - ИФ) о том, как реагировать, и приму решение в ближайшие дни", - сказал председатель Европейского совета.

"Очевидно, что результат этих консультаций будет во многом зависеть от того, что решит или не решит британский парламент. Мы готовы к любому сценарию. Но одно должно быть ясно: как я сказал премьер-министру Джонсону в субботу, Brexit никогда не будет нашим решением", - подчеркнул Туск.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая после Туска, назвал пустой тратой времени и энергии всю историю Brexit, которая три года занимала одно из центральных мест в повестке Евросоюза.

"По правде говоря, мне было больно тратить так много времени моего мандата на Brexit, вместо того чтобы больше думать о том, как этот Союз может улучшить жизнь своих граждан. Это пустая трата времени и пустая трата энергии", - заявил Юнкер.

"Я всегда буду сожалеть о решении Соединенного Королевства покинуть Союз. Но, по крайней мере, мы можем честно сказать себе, что сделали все, что в наших силах, чтобы обеспечить организованный характер этого выхода", - продолжал глава Еврокомиссии.

"Теперь нам нужно очень внимательно следить за событиями в Вестминстере. Но невозможно вообразить, что этот (Европейский - ИФ) парламент ратифицирует соглашение прежде, чем оно будет ратифицировано в Вестминстере. Сначала Лондон - потом Брюссель и Страсбург", - отметил Юнкер.

Председатель Европейской совета Туск и председатель Европейской комиссии Юнкер выступали в Европараламенте в последний раз перед завершением своего пятилетнего мандата. Их выступления транслировались на сайтах Европарламента и Еврокомиссии.

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