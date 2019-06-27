Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 12:07

Страсбург. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Вопрос о возобновлении или полном уходе делегации Украины из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет решать президент Владимир Зеленский, а также премьер и парламент, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Мы приостановили нашу деятельность. Возвращаемся в Украину. На официальном уровне принимаем решение - на уровне президента, премьер-министра, парламента", - сказал Логвинский в четверг журналистам.

Он уточнил, что делегация в данном составе уже не будет участвовать в работе ПАСЕ. Через месяц на Украине пройдут выборы в парламент, после чего в любом случае будет сформирована новая делегация, отметил депутат.

Делегация, по его словам, возвращается для консультаций и уже после консультаций руководство страны будет принимать решение, каков будет формат сотрудничества с Советом Европы.

"Мы будем устанавливать формат работы с Советом Европы, Парламентской ассамблеей. И этот формат будет установлен на уровне парламента. Это может быть отзыв полностью делегации, однако это решение будет принимать парламент", - добавил он.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинская делегация в ответ покинула заседание ПАСЕ, а представители семи государств, включая Украину, сделали совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

В четверг Логвинский сообщил, что делегация Украины, как и заявила накануне, не принимает участия ни в пленарных заседаниях, ни в заседаниях комитетов. "Мы ни в чем не принимаем участие. (...) Все делегаты нашего парламента дальше не продолжают работать в Парламентской ассамблее Совета Европы", - сказал Логвинский.

По его словам, делегация ушла из ассамблеи до решения руководства парламента.

Отвечая на вопрос, когда украинская делегация вернется в ПАСЕ, он сказал: "Мы будем консультироваться с собственным парламентом". "Мне бы очень хотелось представить позицию Украины в важных докладах, которые касаются Украины. Но, к сожалению, у нас есть чёткое решение. Иногда приходится наступать себе на ногу", - сказал он.

Логвинский уточнил, что некоторые украинские депутаты остались в Страсбурге для контактов на площадке ПАСЕ с делегатами ассамблеи из других стран: "Мы можем общаться с коллегами. Мы общаемся здесь с коллегами".

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