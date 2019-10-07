Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 22:46

Нью-Йорк (ООН). 7 октября. ИНТЕРФАКС - Решение вопроса о запуске работы комитета по правовым вопросам (шестого комитета) Генассамблеи ООН переносится на вторник из-за проблем с визами у иранской делегации, заявил председатель шестого комитета, постпред Словакии при ООН Михал Млынар.

"Боюсь, что мне придется сообщить вам, что потребуется дополнительное время и дополнительные усилия, чтобы продвинуться по этому вопросу", - сказал он на заседании шестого комитета.

По его словам, следующее пленарное заседание начнется завтра примерно в 11:30 по времени Нью-Йорка.

Председатель шестого комитета отметил, что "завтра (во вторник -ИФ) будет приниматься решение по программе работы комитета".

В свою очередь зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин рассказал российским журналистам, что программа работы шестого комитета принимается консенсусом.

"Такового нет. Делегация Ирана заявила о том, что не готова поддержать принятие программы работы. Иран аргументировал свою позицию невыдачей виз, а также ограничениями на передвижения на территории США", - сообщил он.

Российский дипломат добавил, что "по этому вопросу продолжаются консультации".

"Основная причина в поведении государства пребывания, которое не выдает визы как Ирану, так и РФ, кубинской делегации и многим другим", - отметил Кузьмин.

Ранее в понедельник представитель иранской делегации Али Анасимфар, выступая на заседании шестого комитета сообщил, что почти 60 человек из иранской делегации не получили американские визы для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН, в связи с этим Иран пока не дает согласие на утверждение плана работы комитета Генассамблеи по правовым вопросам.

Как заявил иранский дипломат, США "ввели злостные, беспрецедентные ограничения". "Мы были ограничены в перемещении на Манхеттене и в Куинсе. Передвижение иранских дипломатов было ограничено тремя милями, вместо 25. Принимающая сторона даже отказала в том, чтобы получить доступ к медицинскому персоналу и медикаментам", - заявил Анасимфар.

Он подчеркнул, что Иран "будет готов принять программу при условии, что все ограничения будут сняты".

Иран поддержали Россия, Сирия, КНДР, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

"Мы солидарны с делегацией Ирана и другими делегациями в том, что у Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств-членов в мероприятиях по линии ООН", - заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Комитет по правовым вопросам (шестой комитет) является основным форумом для рассмотрения правовых вопросов. Все государства-члены уполномочены быть представленными в комитете.

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