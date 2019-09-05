Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 3:26

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Решение о продлении антироссийских санкций ЕС вредит в первую очередь самому Евросоюзу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это уже заезженная пластинка. Все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а по сути, разорительно для самого Европейского союза, которому предстоит немало трудностей в связи с брекзитом и другими процессами, которые там проходят", - сказала Захарова журналистам.

По ее словам, продление санкций в отношении России "контрпродуктивно непосредственно в первую очередь для Европейского союза".

Представитель МИД РФ добавила, что отношение Москвы к санкциям неизменно.

"Мы их не воспринимаем в качестве легитимных, мы считаем, что они контрпродуктивны в первую очередь для тех, кто их принимает. Решение было Европейского союза, хотя и продавленное Вашингтоном, думаю, что они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться. Не вмешиваемся", - сказала Захарова.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал в среду решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Послы согласовали вопрос", - сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе дипломатический источник в институтах ЕС.

"Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу. Следите за нашими коммюнике", - сказал собеседник агентства.

Пакет ограничительных мер ЕС предусматривает замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и присоединившиеся к этим санкциям третьи государства.

Эти меры впервые были введены в марте 2014 года. Они продлеваются каждые полгода.

Последнее продление вступило в силу 15 марта 2019 года. Совет ЕС тем же решением в марте внес в санкционный список имена восьми россиян "в качестве ответной меры на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".

Всего по этому постановлению совета в список входило 170 физических и 44 юридических лица.

1ва бм

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