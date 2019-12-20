Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 13:53

Брюссель. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Постановление Совета ЕС от 19 декабря 2019 года о продлении на полгода экономических санкций в отношении России за действия, "дестабилизирующие ситуацию на Украине", опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" Евросоюза и вступит в силу 21 декабря.

"Данное решение вступает в силу на следующий день за его публикацией в "Официальном журнале" Европейского союза", - сказано в документе.

Совет ЕС, как отмечается в постановлении, продлил эти санкции до 31 июля 2020 года.

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