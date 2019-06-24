Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 1:39

Страсбург. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации, заявила член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер.

"Это шаг вперёд - к выходу из тупика, в котором находилась ПАСЕ", - сказала она журналистам в ночь на вторник.

По мнению де Суттер, доклад которой лёг в основу решения ПАСЕ, "история покажет, правильное это решение или же нет. Некоторые люди считают шаг неправильным, но две трети членов ПАСЕ сегодня посчитали, что эта инициатива - правильная".

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