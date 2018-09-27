Решение северокорейской проблемы не должно ограничиваться применением санкций - глава МИД КНР
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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Китая Ван И в четверг заявил, что как применение санкций против КНДР, так и выработка политического решения северокорейской проблемы приблизят полную денуклеаризацию Корейского полуострова.
"Китай полагает, что не следует ограничиваться давлением на КНДР. Как применение санкций, так и политическое урегулирование проблемы одинаково важны", - сказал Ван И, выступая на заседании СБ ООН.
При этом китайский министр напомнил, что резолюции СБ ООН, принятые в отношении КНДР, должны быть полностью имплементированы.
1тэ ар
Интерфакс