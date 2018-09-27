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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:48 27.09.2018 - 17:48

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Китая Ван И в четверг заявил, что как применение санкций против КНДР, так и выработка политического решения северокорейской проблемы приблизят полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Китай полагает, что не следует ограничиваться давлением на КНДР. Как применение санкций, так и политическое урегулирование проблемы одинаково важны", - сказал Ван И, выступая на заседании СБ ООН.

При этом китайский министр напомнил, что резолюции СБ ООН, принятые в отношении КНДР, должны быть полностью имплементированы.

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