Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 21:57

Стамбул. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - В Анкаре уверены, что принятие Сенатом США резолюции о геноциде армян ставит под угрозу турецко-американские отношения, сообщил в четверг глава управления по связям с общественностью канцелярии президента Турции Фахреттин Алтун.

"Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям. Американская резолюция, принятая сегодня в Сенате, ставит под угрозу будущее наших двусторонних отношений", - написал Алтун в своём Твиттере.

Ранее в четверг американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Государственная Дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

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