Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 9:11

Брюссель. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Постановление Совета ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении граждан и организаций, которых в Евросоюзе считают причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" Евросоюза.

"Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза, - говорится в обнародованном юридическом акте ЕС.

Новый этап индивидуальных санкций будет действовать до 15 марта 2020 года.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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