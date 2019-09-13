Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 9:19

Брюссель. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Постановление Совета ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении граждан и организаций, которых в Евросоюзе считают причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" Евросоюза.

"Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза, - говорится в обнародованном юридическом акте ЕС.

Новый этап индивидуальных санкций будет действовать до 15 марта 2020 года.

Решение о продлении ограничительных мер принято накануне Советом ЕС по письменной процедуре.

"Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки (в ЕС - ИФ). В настоящее время они применяются к 170 физическим и 44 юридическим лицам. Соответствующая информация и объяснение причин для включения в список этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - отмечалось в коммюнике, распространенном пресс-службой совета.

В Брюсселе по этому случаю напомнили, что ограничительные меры Евросоюза в отношении России также включают экономические санкции по отдельным секторам российской экономики, действующие до 31 января 2020 года; меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя", которые в настоящее время действуют до 23 июня 2020 года.

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