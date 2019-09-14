Брюссель. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов высказал свои сомнения относительно объективности решения Суда ЕС о якобы неправомерности исключения газопровода OPAL из-под европейского регулирования.

"Что касается решения Суда Евросоюза по газопроводу OPAL, то трудно избежать впечатления о его политической ангажированности", - заявил высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу" в Брюсселе.

Он предложил обратиться к хронологии вопроса. "Изначально было понимание с Еврокомиссией о том, что OPAL будет выведен из-под ограничений Второго энергетического пакета. Это был еще 2009 год, и OPAL еще не был построен. Он появился в 2011 году", - пояснил Чижов.

Сначала было первое соглашение на основе политической договоренности, достигнутой в сентябре 2013 года. Она позволяла "Газпрому" резервировать OPAL на уровне, близком к полной загрузке. Такое соглашение было подписано 31 октября 2013 года. Но потом настала "зима украинского Майдана", и Еврокомиссия стала всячески оттягивать утверждение этого документа. Наконец, 28 октября 2016 года Еврокомиссия приняла окончательное решение об одобрении соглашения об урегулировании между "Газпромом", "Газпромэкспортом", организацией OPAL Gastransport и германским регулятором Bundesnetzagentur (BNA), внеся в него ряд изменений, продолжил постпред.

По его словам, найденный компромисс позволял выйти из складывавшейся ситуации без нарушения законодательства Евросоюза, а именно: "Газпрому" давалось исключительное право на 50%; предусматривалось резервирование для неких независимых поставщиков, которые, впрочем, так и не появились, от 10% до 20%; остальные же 30-40% выставлялись на аукцион, в котором имел право участвовать и "Газпром". И он эти аукционы выигрывал.

"Таким образом "Газпром" получил возможность использовать на долгосрочной основе от 80% до 90% газопровода OPAL, что его удовлетворило", - отметил российский дипломат.

"Но в декабре того же 2016 года, - напомнил Чижов, - Суд ЕС принял к рассмотрению жалобы польской компании PGNiG и отдельно - Республики Польша, поддержанной Латвией и Литвой, которые требовали отмены решения Еврокомиссии".

"И вот с декабря 2016 года по сентябрь 2019 года Суд общей юрисдикции Евросоюза это рассматривал и в итоге принял вердикт об отмене такого решения Еврокомиссии. Мотивировка - "нарушение принципа энергетической солидарности" - для здравомыслящего человека звучит, конечно, странно. Под эту формулировку можно подвести всё, что угодно. Энергетическая солидарность включает четкие обязательства в случае аварии или крупного стихийного бедствия, других чрезвычайных ситуаций, когда требуется помощь пострадавшим регионам и людям. Это понятно. Но здесь чисто торговый вопрос превратили в политический", - резюмировал глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

Комментируя публикации в ряде СМИ о влиянии судебного решения по газопроводу OPAL на предстоящие 19 сентября в Брюсселе трехсторонние консультации Россия - ЕС - Украина по газоснабжению, Чижов указал на то, что "прямого отношения тема OPAL к их предмету не имеет, поскольку будущие трехсторонние переговоры будут касаться условий украинского газового транзита, а OPAL - это альтернативный маршрут". Но атмосферу вокруг консультаций, конечно же, судебное решение не улучшает, считает постпред.

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