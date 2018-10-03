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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 12:43 03.10.2018 - 12:43

Дубай. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Постановление Международного суда ООН по иску Ирана против США стало очередным поражением для американской администрации и торжеством верховенства права, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Международный суд ООН постановил, что США должны придерживаться обязательств, которые они нарушили, когда вновь ввели санкции после выхода из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ИФ). Это очередной провал для администрации США, пристрастившейся к санкциям, и победа верховенства права", - написал Дж.Зариф в своем Twitter.

По его словам, "крайне важно, чтобы международное сообщество коллективно противостояло злонамеренным односторонним действия США".

Ранее в среду Международный суд ООН в среду вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, в частности, включает в себя продовольствие и медикаменты.

1кю аю

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