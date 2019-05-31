Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 16:10

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Мехико не намерен отказываться от процесса ратификации торгового соглашения США-Мексика-Канада (USMCA), несмотря на намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 5% на все мексиканские товары, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Это (пошлины - ИФ) не остановит процесс ратификации соглашения. Мы будем двигаться дальше", - цитируют западные СМИ слова президента.

Президент подчеркнул, что Мексика предпринимает усилия для сдерживания потока иммигрантов в США.

"Мы делаем нашу работу, не нарушая прав человека", - отметил он.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил в Twitter о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.

В свою очередь президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в письме к Дональду Трампу сообщил, что отправляет в США делегацию для решения вопроса новых пошлин, вводимых из-за сложной ситуации с незаконной миграцией.

В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и тогдашний президент Мексики Энрике Пенья Ньето на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

1аю ар

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