Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 13:10

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Лишать Гонконг особого торгового статуса не в интересах Вашингтона, это решение не соответствует нормам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил в четверг на брифинге представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Он напомнил, что этот статус Гонконга был признан всеми членами ВТО, и его поддержание не зависит исключительно от позиции США.

"Если США не будут уважать фундаментальные принципы международных отношений и примут односторонние меры в соответствии со своим внутренним законодательством, то это нарушит правила ВТО, и это не будет в интересах США", - сказал Гао Фэн.

При этом он затронул проблему закона о национальной безопасности для Гонконга, вызвавшего негативную реакцию США, подчеркнув, что этот документ не нанесет ущерб автономии. "Он не повредит законным интересам иностранных инвесторов", - отметил Гао Фэн.

Депутаты Всекитайского собрания национальных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в конце мая одобрили резолюцию, предписывающую постоянному комитету ВСНП разработать закон о национальной безопасности для Гонконга.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. Однако Трамп не стал раскрывать точных деталей относительно сроков отзыва статуса.

СМИ напоминают, что отмена США привилегированного статуса для Гонконга затронет двусторонние коммерческие отношения, соглашение об экстрадиции и механизмы экспортного контроля.

1аю ав

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