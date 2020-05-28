Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 19:22

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Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе выражают сожаление в связи с решением США отменить исключения из санкций против иранских ядерных проектов, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил "Интерфаксу" Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы глубоко сожалеем о решении США покончить с тремя исключениями из санкций, охватывающими ключевые ядерные проекты СВПД в Иране, включая проект модернизации в Араке", - отметил в четверг собеседник агентства в Брюсселе.

"Работа с Ираном над ключевыми ядерными проектами позволяет нам гарантировать, что такие объекты, как Арак, никогда не будут использоваться в немирных целях", - продолжил пресс-секретарь.

По его словам, "решение США теперь затруднит международному сообществу обеспечение исключительно мирного характера ядерной программы Ирана".

Стано напомнил, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель выполняет особую функцию как координатор СВПД.

"Мы поддерживаем контакты со всеми другими участниками и соответствующими партнерами относительно будущих этапов (развития ситуации - ИФ)", - сообщил представитель Борреля.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отменяет исключения из американских санкций против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к СВПД. Иностранные участники имеют 60 дней для свертывания соответствующей деятельности в Иране.

Под отмену исключений не попал первый блок российско-иранского проекта АЭС "Бушер", их продлят еще на три месяца.

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